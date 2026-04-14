إعلان الاستعدادات النهائية لحصاد القمح.. 2500 جنيه للإردب والمستحقات خلال 48 ساعة
خطوة بخطوة.. كيف تركّب محطة طاقة شمسية فوق منزلك بنظام صافي القياس؟
وزير التخطيط يبحث مع منظمة العمل الدولية تعزيز فرص التشغيل ودعم الاقتصاد المصري
الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو
خلال أيام.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفى بالقانون
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026
رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم|سجل الآن
الخارجية الصينية: التقارير بشأن تزويد بكين إيران بأسلحة افتراء وكذب
مصدر دبلوماسي: طهران وواشنطن وافقتا على المفاوضات لتمديد وقف إطلاق النار
دراسة: الذكاء الاصطناعي يفشل في تشخيص المرضى في أكثر من 80% من الحالات
خلال زيارة عبدالعاطي لواشنطن.. مشاورات مصرية أمريكية حول مستجدات الوضع الإقليمى
الصحة: انخفاض عدد المواليد السنوي لأول مرة منذ 2007
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محامي: قانون الأحوال الشخصية يحتاج التعديل من أجل المساواة

الأحوال الشخصية
الأحوال الشخصية
 أكد علاء مصطفى المحامي بالنقض، أن قانون الأحوال الشخصية الموجود حاليًا به الكثير من الثغرات والمشكلات، موضحًا أن تعديل القانون الحالي أمر مطلوب.

وأضاف علاء مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقديم الإعلامية روان أبو العينين، أن القانون يجعل الطفل يستغل بعض المواد، وأن الضحية يكون هو الطفل، وأن المطلوب في القانون الجديد هو الوصول إلى المساواة، وأن يكون هناك حل للمشكلات.

ولفت إلى أن المساواة مطلوبة في بعض الحقوق، وأن الأب قد يكون متضررًا، وأن القانون الحالي به مشكلات في قضايا الخلع، والنفقة، والحضانة، والرؤية، والولاية التعليمية، وأن الحضانة حتى سن 15 عامًا تكون للزوجة، وبعد هذه الفترة يُخيَّر الطفل.

وأوضح أنه يطالب بخفض سن الحضانة، وأن يكون هناك تعديل في ترتيب الحضانة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يجعل ترتيب حضانة الطفل للأم ثم لأهل الأم.

وأشار إلى أنه في حالة وفاة الأم، تنتقل حضانة الطفل إلى أم الأم، مما يؤدي إلى حرمان الأب من طفله، خاصة وأن الطفل في نفس الوقت يفقد والدته ويُحرم من والده.

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

لقاء سويدان

مع طبق الفسيخ.. لقاء سويدان تحتفل بعيد شم النسيم والربيع

فيلم الكراش

تفاصيل فيلم "الكراش" قبل انطلاق عرضه في يونيو

فردوس حسن

في ذكراها.. قصة اعتزال فردوس حسن التمثيل

بالصور

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة.. وصفة خطيرة لتحضيرها في البيت مثل المطاعم

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

تأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات حكومية في الجيزة

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

أكثر 5 سيارات مبيعا في سوق السيارات المصري

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد