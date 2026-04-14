بنسبة تنفيذ 98%.. سويلم يتابع الترتيبات النهائية لتشغيل قناطر ديروط الجديدة

في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الموارد المائية، تابع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الترتيبات النهائية لتشغيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة، والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى 98%. ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة الري في مساحة تُقدر بنحو 1.60 مليون فدان بعدد من محافظات الصعيد، من خلال تحديث منشآت الري وتطبيق منظومة متطورة للتشغيل والتحكم. كما يشمل المشروع تنفيذ محطات رصد حديثة لمراقبة التصرفات والمناسيب، إلى جانب أعمال تطوير الموقع والبنية التحتية، وذلك ضمن مشروعات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة الموارد المائية، تابع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري موقف الترتيبات النهائية لتشغيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة، والتي تُعد من أهم مشروعات الري في صعيد مصر، حيث تهدف إلى تحسين عملية الري في زمام يصل إلى 1.60 مليون فدان بعدد من المحافظات.

نسبة تنفيذ المشروع بلغت نحو 98%

وكشف تقرير تلقاه الوزير من المهندس ياسر الشبراخيتى، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت نحو 98%، مع الانتهاء من تنفيذ مجموعة القناطر وبوابات التحكم، والتي تشمل قناطر فم بحر يوسف، وحجز الإبراهيمية، والبدرمان، والديروطية، وأبوجبل، وإيراد الدلجاوي، والساحلية.

كما تم الانتهاء من تنفيذ منظومة التشغيل والتحكم بالكامل، مع البدء في تدريب أطقم التشغيل والصيانة من خلال دورات تدريبية متخصصة داخل موقع المشروع، لضمان التشغيل الأمثل للمنظومة فور دخولها الخدمة.

وفي سياق متصل، تتواصل أعمال تنفيذ الطرق وتنسيق الموقع، إلى جانب تطوير وتجميل المنطقة المحيطة، فضلًا عن إنشاء وتركيب أسوار الحماية لتأمين المنشآت.

وعلى صعيد دعم منظومة إدارة المياه، تم الانتهاء من تنفيذ 40 محطة رصد لأهم القناطر والمآخذ ومحطات الرفع الواقعة على ترع الإبراهيمية وبحر يوسف، في محافظات أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة، حيث تم توريد واختبار الحساسات الخاصة بقياس المناسيب، وجارٍ تجهيز برامج تشغيل المنظومة لمراقبة التصرفات المائية بدقة في منطقة مصر الوسطى.

وأكد الدكتور سويلم أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة لتحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف المحافظات، تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية ودعم خطط التنمية الزراعية، بالإضافة إلى إنشاء كوبري علوي يخدم المنطقة المحيطة بالمشروع.