قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يدعو لتمديد قانون المراقبة الفيدرالي ويحذر من تداعيات الحرب مع إيران
دعاء جوف الليل لزوال الهموم وتفريج الكروب.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة
الخارجية الأمريكية: إسرائيل ولبنان اتفقتا على بدء مفاوضات مباشرة في وقت ومكان يتفق عليهما الطرفان
صرخات قبل الكارثة | شاهد عيان يروي اللحظات المروعة في حريق الزاوية الحمراء ويكشف مفاجأة جديدة
سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل وزير الأوقاف الفلسطيني السابق
طهران : نواصل المحادثات مع واشنطن رغم عدم الثقة
وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
لا إيران ولا حزب الله .. سيناريو خطير تخشاه إسرائيل بشدة
محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام باريس سان جيرمان
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بنسبة تنفيذ 98%.. سويلم يتابع الترتيبات النهائية لتشغيل قناطر ديروط الجديدة

حنان توفيق

في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الموارد المائية، تابع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الترتيبات النهائية لتشغيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة، والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى 98%. ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة الري في مساحة تُقدر بنحو 1.60 مليون فدان بعدد من محافظات الصعيد، من خلال تحديث منشآت الري وتطبيق منظومة متطورة للتشغيل والتحكم. كما يشمل المشروع تنفيذ محطات رصد حديثة لمراقبة التصرفات والمناسيب، إلى جانب أعمال تطوير الموقع والبنية التحتية، وذلك ضمن مشروعات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة الموارد المائية، تابع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري موقف الترتيبات النهائية لتشغيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة، والتي تُعد من أهم مشروعات الري في صعيد مصر، حيث تهدف إلى تحسين عملية الري في زمام يصل إلى 1.60 مليون فدان بعدد من المحافظات.

نسبة تنفيذ المشروع بلغت نحو 98%

وكشف تقرير تلقاه الوزير من المهندس ياسر الشبراخيتى، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت نحو 98%، مع الانتهاء من تنفيذ مجموعة القناطر وبوابات التحكم، والتي تشمل قناطر فم بحر يوسف، وحجز الإبراهيمية، والبدرمان، والديروطية، وأبوجبل، وإيراد الدلجاوي، والساحلية.

كما تم الانتهاء من تنفيذ منظومة التشغيل والتحكم بالكامل، مع البدء في تدريب أطقم التشغيل والصيانة من خلال دورات تدريبية متخصصة داخل موقع المشروع، لضمان التشغيل الأمثل للمنظومة فور دخولها الخدمة.

وفي سياق متصل، تتواصل أعمال تنفيذ الطرق وتنسيق الموقع، إلى جانب تطوير وتجميل المنطقة المحيطة، فضلًا عن إنشاء وتركيب أسوار الحماية لتأمين المنشآت.

وعلى صعيد دعم منظومة إدارة المياه، تم الانتهاء من تنفيذ 40 محطة رصد لأهم القناطر والمآخذ ومحطات الرفع الواقعة على ترع الإبراهيمية وبحر يوسف، في محافظات أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة، حيث تم توريد واختبار الحساسات الخاصة بقياس المناسيب، وجارٍ تجهيز برامج تشغيل المنظومة لمراقبة التصرفات المائية بدقة في منطقة مصر الوسطى.

وأكد الدكتور سويلم أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة لتحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف المحافظات، تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية ودعم خطط التنمية الزراعية، بالإضافة إلى إنشاء كوبري علوي يخدم المنطقة المحيطة بالمشروع.

كفاءة الري وزير الموارد المائية خطط التنمية الزراعية التصرفات المائية منظومة التشغيل صعيد مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي

الدولار

رغم تعثر المفاوضات .. مفاجأة في سعر الدولار الآن بمصر

الأهلي

الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

هشام نصر

نائب الزمالك يزور بعثة شباب بلوزداد

سلاح الشيش

تعرف على جدول منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة

إبراهيم فايق

ليلة زمالكاوية .. إبراهيم فايق يعلن عن ضيوف برنامجه اليوم

بالصور

مخاطر لن تتوقعها عند إستهلاك مشروبات الطاقة.. خبراء يكشفون الحقيقة الصادمة

مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية

لقاح الإنفلونزا بجرعة عالية يقلل خطر الزهايمر بنسبة 55%.. دراسة تكشف مفاجأة

لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟

هل يساعد الترمس على إنقاص الوزن؟.. كل ما تريد معرفته عن فوائده وأضراره

فوائد تناول الترمس
فوائد تناول الترمس
فوائد تناول الترمس

بعد أكل الرنجة والفسيخ.. كيف تتخلص من احتباس السوائل؟

طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ
طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ
طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ

فيديو

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أنا مسيحى

محمد عسكر

د . محمد عسكر يكتب : السوشيال ميديا وصناعة سرديات قتل النفس

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: هل هناك مبرر لإيذاء النفس ؟

المزيد