مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم نقل وتروسيكل بصحراوي المنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي، جنوب المنيا، حادث تصادم سيارة نقل وتروسيكل، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة ملوي، يتضمن وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف علي الفور إلي موقع الحادث.

وتبين مصرع شخص وإصابة 8 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم الي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثة داخل المشرحة.



وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع هذا الحادث السرعة الزائدة، وتم التحفظ علي المركبات تحت تصرف جهات التحقيق، وفتح الطريق مرة آخري بعد ازالة آثار الحادث، لتيسير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.