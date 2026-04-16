الجيش الإيراني: ردنا على أي هجوم بري سيكون قاسيا وحاسما ولن يبقى أحد من المعتدين على قيد الحياة

أكد الجيش الإيراني أن رده على أي هجوم بري سيكون قاسيا وحاسما ولن يبقى أحد من المعتدين على قيد الحياة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، أن منتخب إيران سيشارك في نهائيات كأس العالم دون شك، رغم التوترات العسكرية التي تمر بها البلاد على خلفية الصراع مع الولايات المتحدة.

إنفانتينو خلال مشاركته في منتدى "استثمر في أمريكا" الذي تنظمه شبكة CNBC، شدد على أهمية حضور المنتخب الإيراني للمشاركة في البطولة، مؤكدًا أن التأهل الرياضي يجب أن يُحترم، وأن اللاعبين لديهم الحق في خوض المنافسات التي استحقوا التأهل إليها.