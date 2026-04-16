وزيرة التضامن ومحافظ القاهرة يشهدان افتتاح جناح ديارنا للحرف اليدوية

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة افتتاح الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى يرافقها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، جناح ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالمتحف الزراعى بالدقى والمقام على هامش معرض زهور الربيع ، بحضور المستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات

وأكد محافظ القاهرة أن المعرض يجسد فكر القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنشر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر لدى الشباب.

وأضاف محافظ القاهرة أن تأكيد المعرض على إحياء الحرف التراثية واليدوية ومساعدة الشباب على فتح منافذ لبيعها وتسويقها يؤكد جهود الدولة فى الحفاظ على التراث وتشجيع الصناعة المحلية واليدوية، وتوفير فرص عمل، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يتسق مع أولويات وأهداف الدولة المصرية التي تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري طبقًا لرؤية مصر 2030.

ويستضيف المعرض عدد كبير من العارضين والعارضات الذين يعرضون منتجاتهم التراثية و اليدوية ومشغولات الأرابيسك والنحاس والزجاج بجانب ديكورات المنازل والأزياء والاكسسوارات