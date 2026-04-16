مصفح للمهام الشاقة ,, نوكيا تطلق حاسوب Nokia Booklet X15 Enterprise

بالتزامن مع تطوير هاتفها Mission-Safe Phone 2، فيبدو أن شركة نوكيا تعمل أيضاً على تطوير حاسوب محمول يتميز بمتانة استثنائية وهو حاسوب Nokia Booklet X15 Enterprise، والذي يعد خياراً مثالياً

ميزات حاسوب Nokia Booklet X15 Enterprise

ويأتي حاسوب Nokia Booklet X15 Enterprise مزوداً بشاشة ضخمة تعمل باللمس ويبلغ مقاسها حوالي 15.6 بوصة وتعتمد على لوحة من نوع IPS بدقة عرض تبلغ 1920 × 1080 بكسل و تم تصميم هيكل الحاسوب المحمول ليتحمل السقوط والصدمات وذلك من ارتفاع حوالي 1.8 متر عند إغلاقه، مما يجعله رفيقاً موثوقاً في بيئات العمل الشاقة.

يحمل حاسوب Nokia Booklet X15 Enterprise، شهادة IP65 التي تضمن حمايته الكاملة وذلك ضد كلا من المطر والغبار ورذاذ الماء، و التي تؤكد قدرته الفائقة على العمل بكفاءة تامة

يأتي الحاسوب أيضا بالعديد من الميزات أبرزها قدرته على مقاومة الاهتزازات و يعتمد حاسوب Nokia Booklet X15 Enterprise على معالج Intel Core Ultra 5 125H لعام 2023، والذي يقترن بذاكرة عشوائي تتراوح سعتها بين 16 و 64 جيجابايت، إلى جانب مساحة تخزين داخلية من نوع SSD تتراوح سعتها بين 512 جيجابايت و 2 تيرابايت لتلبية كافة الاحتياجات

مواصفات حاسوب Nokia Booklet X15 Enterprise

.أما عن مواصفات التصوير فيأتي Nokia Booklet X15 Enterprise مزود بكاميرا ويب تبلغ دقتها 5 ميجابكسل مزودة بمستشعر للأشعة تحت الحمراء وذلك لدعم تسجيل الدخول عبر التعرف على الوجه، ودعم لتقنيات الاتصال الحديثة مثل Wi-Fi 7 وبلوتوث 5.4 ومودم لشبكات الجيل الخامس، مع تشغيل نظام ويندوز 11 إنتربرايز، أما عن السعر فلاتزال التفاصيل المتعلقة بالسعر الرسمي أو موعد الإطلاق غير معروفة