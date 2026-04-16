إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل

برلمان

لا يزال في مرحلة التجريب.. برلمانية تكشف تحديات التأمينات الاجتماعية وتدعو للتسريع في تطبيق نظام | صورCRM

النائبة أمل عصفور تبحث تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية
معتز الخصوصي

بحثت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب وأمينة أمانة الشؤون البرلمانية المركزية بحزب الشعب الجمهوري، مع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحضور عدد من قيادات الهيئة، مستجدات تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، ومناقشة التحديات التشغيلية المرتبطة بتقديم الخدمات.

وخلال اللقاء مع النائبة أمل عصفور، تم استعراض مستجدات تطبيق نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، والذي يستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحسين كفاءة التشغيل، وتيسير إجراءات الحصول على المستحقات، وتعزيز دقة وتكامل قواعد البيانات.

وفي السياق ذاته، استعرضت النائبة أمل عصفور عددًا من التحديات التي تواجه المواطنين، خاصة في محافظة بورسعيد، مشيرة إلى وجود تعطلات في استخراج «برنت» التأمينات، وتوقف صرف المعاشات لبعض الحالات، إلى جانب تأخر عدد من الخدمات المرتبطة مباشرة ببرنت التأمينات مثل التأمين الصحي الشامل، المرور، المعاشات، والبطاقات الاستيرادية. مؤكدة أن هذه المعوقات تنعكس سلبًا على مصالح المواطنين.

وأكدت عصفور أهمية الإسراع في الانتهاء من تطبيق نظام "CRM"، لما يمثله من نقلة نوعية في مستوى الخدمات، مع ضرورة تلافي أي معوقات قائمة، وضمان جاهزية المنظومة قبل التشغيل الكامل، بما يسهم في تحسين تجربة المواطنين وضمان حصولهم على مستحقاتهم دون تأخير.

ومن جانبه، أكد اللواء جمال عوض أن تطبيق أي نظام جديد قد يواجه بعض التحديات التشغيلية والفنية في مراحله الأولى، موضحًا أن الهيئة تعمل بشكل مستمر وعلى مدار الساعة لرصد هذه التحديات والتعامل معها من خلال فرق فنية متخصصة منتشرة في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن نظام CRM لا يزال في مرحلة التجريب، مؤكدًا أنه سيتم بدء التشغيل الفعلي قريبًا بما يحقق الاستقرار المطلوب في الخدمات.

كما تناول اللقاء ملف إدارة واستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، حيث استعرض رئيس الهيئة آليات الإدارة الحالية، مؤكدًا تبني سياسة استثمارية متوازنة تستهدف تحقيق أعلى عائد ممكن في إطار آمن ومنضبط، مع الحفاظ الكامل على حقوق أصحاب المعاشات واستدامة الموارد المالية للمنظومة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض منظومة التأمينات الاجتماعية التحول الرقمي برنت

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

اجتماع رباعي في أنطاليا لبحث مفاوضات أمريكا وإيران وتطورات الإقليم

عاجل | إيران تعيد فتح 6 مطارات جزئياً وإعادة تشغيل جزء من مجالها الجوي

عماد الدين حسين: فجوة واسعة بين طهران وواشنطن رغم حديث التفاؤل حول المفاوضات

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

