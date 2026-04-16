لا يزال في مرحلة التجريب.. برلمانية تكشف تحديات التأمينات الاجتماعية وتدعو للتسريع في تطبيق نظام | صورCRM

بحثت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب وأمينة أمانة الشؤون البرلمانية المركزية بحزب الشعب الجمهوري، مع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحضور عدد من قيادات الهيئة، مستجدات تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، ومناقشة التحديات التشغيلية المرتبطة بتقديم الخدمات.

وخلال اللقاء مع النائبة أمل عصفور، تم استعراض مستجدات تطبيق نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، والذي يستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحسين كفاءة التشغيل، وتيسير إجراءات الحصول على المستحقات، وتعزيز دقة وتكامل قواعد البيانات.

وفي السياق ذاته، استعرضت النائبة أمل عصفور عددًا من التحديات التي تواجه المواطنين، خاصة في محافظة بورسعيد، مشيرة إلى وجود تعطلات في استخراج «برنت» التأمينات، وتوقف صرف المعاشات لبعض الحالات، إلى جانب تأخر عدد من الخدمات المرتبطة مباشرة ببرنت التأمينات مثل التأمين الصحي الشامل، المرور، المعاشات، والبطاقات الاستيرادية. مؤكدة أن هذه المعوقات تنعكس سلبًا على مصالح المواطنين.

وأكدت عصفور أهمية الإسراع في الانتهاء من تطبيق نظام "CRM"، لما يمثله من نقلة نوعية في مستوى الخدمات، مع ضرورة تلافي أي معوقات قائمة، وضمان جاهزية المنظومة قبل التشغيل الكامل، بما يسهم في تحسين تجربة المواطنين وضمان حصولهم على مستحقاتهم دون تأخير.

ومن جانبه، أكد اللواء جمال عوض أن تطبيق أي نظام جديد قد يواجه بعض التحديات التشغيلية والفنية في مراحله الأولى، موضحًا أن الهيئة تعمل بشكل مستمر وعلى مدار الساعة لرصد هذه التحديات والتعامل معها من خلال فرق فنية متخصصة منتشرة في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن نظام CRM لا يزال في مرحلة التجريب، مؤكدًا أنه سيتم بدء التشغيل الفعلي قريبًا بما يحقق الاستقرار المطلوب في الخدمات.

كما تناول اللقاء ملف إدارة واستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، حيث استعرض رئيس الهيئة آليات الإدارة الحالية، مؤكدًا تبني سياسة استثمارية متوازنة تستهدف تحقيق أعلى عائد ممكن في إطار آمن ومنضبط، مع الحفاظ الكامل على حقوق أصحاب المعاشات واستدامة الموارد المالية للمنظومة.