حبس حرامي الشقق بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس حرامي الشقق بالاسكندرية على ذمة التحقيقات وطلب التحريات.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بسرقة بعض محتويات منزله بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول العامرية من (الشاكى - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة بعض المحتويات من داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عنصر جنائى - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "كسر الباب" ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.