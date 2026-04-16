حبس قائد ميكروباص في التعدى على شخص بسلاح أبيض

قررت جهات التحقيق المختصة حبس قائد سيارة "ميكروباص" لاتهامه بالتعدى على أحد الأشخاص وتهديده بسلاح أبيض بالقاهرة.

وفى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتعدى على أحد الأشخاص وتهديده بسلاح أبيض بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بالقاهرة) ، وبحوزته (السلاح الأبيض" المستخدم فى الواقعة") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه إثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد مستقلى الميكروباص لخلاف بينهما على خط السير وتم التحفظ على السيارة.