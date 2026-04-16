إخماد حريق فى مصنع صابون بالقناطر الخيرية

شهدت منطقة باسوس التابعة لطريق القناطر، خلف مستشفى الشروق بمحافظة القليوبية، اندلاع حريق داخل مصنع صابون يقع أسفل أحد العقارات السكنية، واسفر عن إصابة خمسة أشخاص وعلى الفور، تم إخطار الجهات المعنية، حيث دفعت هيئة الإسعاف المصرية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الحريق.

تلقت الأجهزة في القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمصنع صابون تم الدفع بسيارات إطفاء من قبل قوات الحماية المدنية لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار أو المباني المجاورة.



وتواصل الأجهزة المختصة جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق، مع بدء التحقيقات لكشف أسباب اندلاعه وملابساته.