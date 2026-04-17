عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن آلاف اللبنانيين يبدأون العودة إلى ديارهم في الجنوب.



وأوضحت القناة أن هناك حشود غفيرة من اللبنانيين يواصلون العودة إلى ديارهم بالجنوب، وأنه تم فتح عدد من الجسور لتيسير عودة اللبنانيين لديارهم.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه من أن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل قد يكون مهددا بسبب استمرار العمليات العسكرية.

وفي تصريحات له؛ دعا ماكرون إلى ضمان أمن السكان المدنيين على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل.

كما حث ماكرون حزب الله على ضرورة التخلي عن السلاح، مطالبا إسرائيل بضرزرة احترام سيادة لبنان ووقف الحرب.



