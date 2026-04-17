الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عودة البطل إسلام لأهله بعد غياب استمر 43 عاما

عودة البطل إسلام لأهله بعد غياب استمر 43 عاما
عودة البطل إسلام لأهله بعد غياب استمر 43 عاما
محمد غالي

تصدرت واقعة عودة الشاب المعروف إعلاميا بـ إسلام المخطوف  محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن عودته إلى أسرته الحقيقية عقب غياب استمر 43 عاما، في قصة إنسانية مؤثرة أعادت الأمل وأثارت تعاطفا واسعا بين المواطنين.

وجاءت تفاصيل الواقعة لتكشف عن مفاجأة كبيرة، بعدما أعلن الشاب خلال بث مباشر عبر  تيك توك  أن اسمه الحقيقي محمد، مؤكدا أن تحاليل البصمة الوراثية حسمت الجدل وأثبتت هويته، لتعيد لم شمله بأسرته التي فقدت الأمل في العثور عليه منذ عقود.

عودة البطل إسلام لأهله بعد غياب استمر 43 عاما
 

وكشف الشاب، خلال بث مباشر عبر حسابه على تطبيق  تيك توك ، أن اسمه الحقيقي  محمد ، موضحا أنه تعرض للاختطاف في طفولته بمدينة الإسكندرية، قبل أن يتمكن مؤخرا من الوصول إلى أسرته الحقيقية بعد إجراء تحاليل البصمة الوراثية التي أكدت هويته.

وأوضح  محمد  أن نتائج التحاليل أثبتت انتماءه لعائلة ليبية مصرية تضم 20 شقيقا وشقيقة، من أب ليبي وأم مصرية، وتتوزع إقامتهم بين ليبيا ومنطقة العامرية بالإسكندرية، مشيرا إلى أن أسرته كانت قد عادت إلى ليبيا بعد فقدان الأمل في العثور عليه.

وخلال ظهوره، عبر عن مشاعر متداخلة بين الفرح والصدمة، مؤكدا أن نتيجة التحاليل وصلته في وقت متأخر من الليل، ما جعله غير قادر على استيعاب الموقف بشكل كامل.

وتزامنت عودته مع تجدد الاهتمام بقصته عقب عرض مسلسل  حكاية نرجس  ضمن دراما رمضان 2026، والذي تناول القضية بشكل درامي، وأسهم في إعادة تسليط الضوء عليها، وهو ما اعتبره كثيرون سببا في تحريك القضية والوصول إلى الحقيقة.

ولاقى العمل الدرامي تفاعلا واسعا من الجمهور، خاصة بعد إعلان الشاب عودته إلى أسرته، فيما حرصت بطلة العمل على الاحتفاء بهذه العودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد المسلسل من الأعمال التي تناولت قضايا إنسانية واجتماعية معقدة، أبرزها معاناة الأسر نتيجة فقدان الأبناء، وتأثير ذلك على الاستقرار النفسي والعائلي.

عودة البطل إسلام لأهله
 

وتعكس هذه الواقعة الدور المتزايد للأعمال الدرامية في إعادة طرح القضايا الإنسانية وتحريك الرأي العام، بما قد يسهم أحيانا في تحقيق نتائج واقعية، كما حدث في هذه الحالة.

وتبقى قصة  محمد  نموذجا إنسانيا مؤثرا لعودة الأمل بعد سنوات طويلة من الفقد، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين اعتبروها نهاية سعيدة لقصة امتدت لعقود.

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

ترامب
ترامب
ترامب

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

