بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث تلفيات بمنزله والزعم بقيامه بالإتصال بالأجهزة الأمنية دون جدوى بالبحيرة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (سيدتان) ، وطرف ثان:(الظاهر بمقطع الفيديو ، شقيقه ،ووالدتهما) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول الجيرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب وقيام الطرف الأول بإحداث تلفيات بمنزل الطرف الثانى.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم ، كما تبين عدم صحة إدعاء الشاكى بشأن تقاعس الأجهزة الأمنية فى الإستجابة له ، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب وعلل ذلك للإهتمام بشكواه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





