كايسيدو بعد تمديد عقده مع تشيلسي : أريد أن أصبح أسطورة البلوز

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، تمديد عقد مويسيس كايسيدو، لاعب وسط الفريق حتى موسم 2033.

وقال كايسيدو فى تصريحات صحفية: "أنا سعيد للغاية بتمديد عقدي مع تشيلسي، أؤمن بهذا الفريق، وبهذا النادي، وحلمي هو أن أصبح أسطورة في تشيلسي، وسأعمل بأقصى جهد ممكن لتحقيق ذلك".

وانضم كايسيدو إلى تشيلسي مطلع موسم 2023، قادمًا من نادي برايتون الإنجليزي.لقد سجل ثمانية أهداف خلال 140 مباراة خاضها مع تشيلسي، وقد تم اختيار أحدها كأفضل هدف في الموسم لعام 2024.

وساهم تألق كايسيدو، خلال موسم 2024/25 في تتويج تشيلسي ببطولتي دوري المؤتمر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.كما تم اختياره كأفضل لاعب في الموسم من قبل المشجعين وأفضل لاعب في الموسم من قبل اللاعبين.