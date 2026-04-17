موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد.. خاص

كشف مصدر مسؤول موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد.

وأكد مصدر مسؤل لموقع صدي البلد، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني سوف تنطلق نهاية شهر مايو الجارى وشهر يونيو وفقا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل بكلية.

انتهاء الفصل الدراسى الثانى 21 مايو المقبل

وأوضح أنه حسب الخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ينتهى الفصل الدراسى الثانى بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا والخاصة يوم 21 مايو المقبل.

وانطلق الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد السبت 7 فبراير 2026، ونظمت الكليات امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر أبريل حسب كل كلية، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى لمدة 15 أسبوعًا، تنتهى الخميس 21 مايو 2026.