مركزات المشروبات الغازية تتصدر صادرات الصناعات الغذائية بـ104ملايين دولار



أظهر تقرير عن صادرات مصر من الصناعات الغذائية أن عدداً من السلع الغذائية المصرية واصلت تحقيق أداء قوي خلال أول شهرين من عام 2026، بقيادة مركزات المشروبات الغازية والفراولة المجمدة.



وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والذي حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن مركزات المشروبات الغازية تصدرت قائمة الصادرات بقيمة 104 ملايين دولار، محققة نموًا بنسبة 10%.



وأضاف التقرير أن الفراولة المجمدة جاءت في المرتبة الثانية بقيمة 99 مليون دولار، في ظل زيادة الطلب العالمي على المنتجات الزراعية المصرية.



كما سجلت الشوكولاتة ومنتجات الكاكاو نموًا لافتًا بنسبة 83% لتصل إلى 76 مليون دولار، ما يعكس توسعًا في المنتجات ذات القيمة المضافة.



وفي المقابل، تراجعت صادرات بعض السلع مثل الدقيق والسكر والخضروات المجمدة، بينما شهدت سلع أخرى مثل زيت الزيتون والشحوم والدهون نموًا ملحوظًا.