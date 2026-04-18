تشميع 37 محلًا ومنشأة تجارية لمخالفة قرارات الغلق بأسيوط

قال اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إن المحافظة تواصل تنفيذ خطة رقابية مشددة تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق والأنشطة التجارية، وضمان الالتزام الكامل بقرارات مواعيد الغلق، بما يسهم في تحقيق الانضباط والحفاظ على النظام العام.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نفذتها الأجهزة التنفيذية خلال الساعات الماضية بعدد من المراكز والأحياء، أسفرت عن غلق وتشميع 37 محلًا ومنشأة تجارية لعدم الالتزام بقرار الإغلاق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال إن تلك الجهود تأتي في إطار تحرك منظم يعتمد على الانتشار الميداني المكثف، إلى جانب التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن سرعة رصد أية مخالفات والتعامل الفوري معها دون تأخير.

وأضاف اللواء محمد علوان أن منظومة المتابعة بالمحافظة، وعلى رأسها مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تلعب دورًا محوريًا في متابعة تنفيذ الحملات لحظة بلحظة، ودعم فرق العمل بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب.

وأكد أن المحافظة ماضية في تنفيذ هذه الحملات بشكل يومي، مع التشديد على عدم السماح بأي تجاوزات تتعلق بمواعيد الغلق، مشيرًا إلى أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التزام أصحاب المحال والأنشطة التجارية بالتعليمات المنظمة، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات عبر الخط الساخن (114)، أو الأرقام (2135858/ 088) و(2135727/ 088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، التي تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات وسرعة التعامل معها.