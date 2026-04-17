أسيوط.. انتهاء تطوير ورصف نفق ديروط وإعادة تشغيله لتعزيز السيولة المرورية

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إعادة فتح نفق ديروط أمام حركة المرور، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الرصف وإعادة التأهيل، في خطوة تستهدف تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين داخل نطاق المركز.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة سوزان محمد، تابعت تنفيذ أعمال التطوير ميدانيًا، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية، وذلك بإشراف نواب رئيس المركز وإدارة المتابعة. وأشار إلى أن النفق يُعد من المحاور الحيوية التي تخدم مناطق سكنية كثيفة، ما يعزز من سهولة التنقل اليومي ويحد من التكدسات المرورية.

وأضاف محافظ أسيوط أن إعادة فتح النفق جاءت بعد التنسيق مع وزارة النقل ومديرية الطرق والنقل بأسيوط، بقيادة المهندس أحمد صلاح فخري، إلى جانب وحدة الرصف بالمحافظة والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان والانسيابية في الحركة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة المحاور الحيوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار العمل على تنفيذ مشروعات تطوير الطرق بكافة المراكز والأحياء، مع الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة التنفيذ، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.