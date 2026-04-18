أبو الغيط يعرب عن ارتياحه لإفشال محاولات جر اليمن للصراع الإقليمي

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالدكتور شائع الزنداني، رئيس وزراء الجمهورية اليمنية، صباح اليوم 18 أبريل 2026، وذلك على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى أنطاليا للدبلوماسية.

وذكر جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط جدد تأكيد الجامعة العربية دعمها السياسي للحكومة اليمنية الشرعية، معرباً عن ارتياحه لعدم انزلاق اليمن إلى دائرة صراع إقليمي أوسع ولإفشال محاولات النظام الإيراني جر البلاد إلى مثل هذا الصراع، مع استمرار حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، رغم أن المخاطر لا تزال قائمة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الأمين العام للجامعة استمع لتقييم الزنداني للوضع اليمني على الصعيدين الأمني والإنساني، وأكد من جانبه أن الحلول السياسية تظل السبيل الوحيد لوحدة البلاد والحيلولة دون المزيد من التشرذم.

وأكد الأمين العام استمرار دعم الجامعة العربية لجهود بناء الدولة الوطنية اليمنية الموحدة ذات السيادة، ورحب بإقرار الحكومة اليمنية أول موازنة عامة للدولة بعد جمود دام سنوات، معتبرا ذلك خطوة ضرورية لتحسين إدارة المالية العامة على أسس منضبطة ومستدامة، من أجل تحقيق الاستقرار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.