بالمجان.. قافلة بيطرية تعالج 645 رأس ماشية بكفر الشيخ| صور

أكد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، أن إطلاق القوافل البيطرية ضمن المبادرات الرئاسية «أنا متعلم مدى الحياة – بلدك معاك» يعكس حرص الدولة على الوصول بالخدمات إلى القرى الأكثر احتياجًا.

وقال محافظ كفر الشيخ إن هذه الجهود تسهم في تنمية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي، مضيفاً أن المحافظة تدعم كافة أشكال التعاون مع جامعة كفرالشيخ لتقديم خدمات نوعية ومتكاملة للمواطنين في مختلف القطاعات.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن القوافل البيطرية تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الأجهزة التنفيذية من خلال مديرية الطب البيطري والمؤسسات التعليمية ممثلة فى كلية الطب البيطري بجامعة كفرالشيخ، مؤكدًا استمرار التنسيق لتكثيف هذه القوافل بمراكز وقرى المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم الرعاية البيطرية المجانية للمربين.

من جانبه، أوضح الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن القافلة تأتي لتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع، لافتًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم القوافل البيطرية والطبية، بما يتيح للطلاب اكتساب خبرات عملية متميزة، ويسهم في إعداد كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، مع استمرار التوسع في هذه المبادرات بالتعاون مع الجهات التنفيذية.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تمثل نموذجًا فعّالًا لربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي وخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن القافلة قدمت خدماتها بالمجان، وشملت تشخيص وعلاج وإجراء عمليات جراحية، إلى جانب التوعية بأساليب التربية السليمة.

وأضافت، جرى علاج 645 حالة من الحيوانات، و3740 حالة من الدواجن، في إطار دعم وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالقرية، وذلك بمشاركة الدكتور سمير الشاذلي عميد كلية الطب البيطري، والدكتور إيهاب شكري مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيح.