طريقة عمل قرنبيط بالبشاميل بأقل التكاليف

يعد القرنبيط من الأطعمة البسيطة والغير مكلفة لذلك يمكن تقديمها بطرق مختلفة اليكم طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل.

المكونات:

1 رأس قرنبيط متوسط

2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمن

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب لبن

ملح وفلفل أسود

رشة جوزة الطيب (اختياري)

1 بيضة (اختياري لزيادة القوام)

جبنة مبشورة (موتزاريلا أو رومى حسب الرغبة)

زيت للقلي أو سلق القرنبيط



الطريقة:

تجهيز القرنبيط:

يُقطع القرنبيط ويُسلق في ماء مغلي مع رشة ملح لمدة 5–7 دقائق فقط، ثم يُصفى جيدًا. يمكن أيضًا تحميره قليلاً في الزيت حسب الرغبة.

عمل البشاميل:

في حلة على النار، نذوب الزبدة، ثم نضيف الدقيق ونقلب جيدًا حتى يأخذ لون ذهبي خفيف.

نضيف اللبن تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام كريمي وسميك.

نتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب.

التجميع:

في صينية مدهونة، نضع طبقة من القرنبيط، ثم نوزع البشاميل عليه.

يمكن إضافة البيضة إلى البشاميل قبل الصب لزيادة التماسك.

نرش الجبنة على الوجه.

الطهي:

توضع في فرن ساخن على 180 درجة لمدة 25–30 دقيقة حتى يتحمر الوجه ويأخذ لون ذهبي جميل.