فريق HUM هندسة المطرية يحصد المركز الأول في مسابقة ELEVATE & Shake

تواصل كلية الهندسة بالمطرية جامعة العاصمة ترسيخ مكانتها كأحد الصروح الأكاديمية الداعمة للإبداع الطلابي، بعدما حقق طلابها إنجازًا نوعيًا يعكس كفاءة علمية متميزة وقدرة تنافسية عالية في المحافل الهندسية المتخصصة.

حيث شارك فريق HUM من طلاب الكلية في فعاليات مسابقة ELEVATE & Shake، التي نظمتها الجامعة البريطانية في القاهرة، بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات الحكومية والخاصة، وتمت مشاركة طلاب الجامعة تحت رعاية وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية الهندسة بالمطرية.

وتُعد المسابقة واحدة من أبرز المنافسات الهندسية المتقدمة، حيث تركز على تصميم وتحليل نماذج للمنشآت المقاومة للزلازل، واختبار أدائها من خلال محاكاة تأثير الهزات الأرضية، بما يسهم في تنمية مهارات التفكير الهندسي والتطبيقي لدى الطلاب.

وقد نجح فريق HUM في تحقيق إنجاز مشرف بحصوله على المركز الأول بكل جدارة واستحقاق، متفوقًا على عدد من الفرق المشاركة، وذلك تحت الإشراف الأكاديمي الدكتور محمد حلمي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وجاء هذا التميز بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس، من بينهم الدكتور علاء الشريف أستاذ بقسم الهندسة المدنية، الدكتور محمد يحيى بقسم الهندسة المدنية، الذين حرصوا على دعم الفريق ومتابعة أدائه خلال المنافسة.

وضم الفريق نخبة من طلاب الكلية المتميزين، وهم: أحمد محمد إبراهيم محمد رابعة (مدني)، حبيبة إيهاب أحمد رابعة (عمارة رقمية)، أندرو عياد نصحي رابعة (مدني)، ياسمين ياسر رابعة (مدني)، زياد ياسر رابعة (مدني)، علي أحمد رأفت رابعة (مدني)، عبد الله أشرف مصطفى رابعة (عمارة)، كريم محمد أحمد (ثالثة إنشائي)، ريماز عامر (ثانية عمارة رقمية)، سلمى مجدي (رابعة عمارة رقمية)، أميرة فهد (ثالثة مدني)، محمد أحمد السيد عبد الفتاح (ثانية مدني).
وقد  أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه طلاب كليات الهندسة، وقدرتهم على الابتكار والمنافسة في المحافل العلمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأنشطة التطبيقية التي تسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات الهندسية المعاصرة.
ومن جانبه، أعرب الدكتور عمرو عبد الهادي، عميد كلية الهندسة بالمطرية، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المشرف، مؤكدًا أن ما حققه فريق HUM هو نتاج منظومة متكاملة داخل الكلية تدعم الإبداع وتوفر بيئة تعليمية محفزة تسهم في اكتشاف وتنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم للمنافسة على المستويين المحلي والدولي.
كما أوضح الدكتور محمد حلمي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف الاكاديمي ، أن المشاركة في مثل هذه المسابقات المتخصصة تمثل فرصة حقيقية لربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، وتنمية مهارات العمل الجماعي وحل المشكلات، مؤكدًا استمرار دعم الكلية لطلابها للمشاركة الفعالة في مختلف الفعاليات العلمية.
ويعكس هذا الإنجاز حجم الجهود المبذولة داخل كلية الهندسة بالمطرية في دعم طلابها وتأهيلهم للمنافسة في كبرى الفعاليات العلمية، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية قادرة على الابتكار ومواكبة متطلبات المستقبل، ويؤكد استمرار الكلية في ترسيخ ثقافة التميز والإبداع بين طلابها. 
 

