محافظ الإسكندرية يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون الاقتصادي

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وفدًا رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي برئاسة نيكولاس زايمس، رئيس قسم التجارة والاستثمار، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك ودعم العلاقات الاقتصادية والتنموية بين محافظة الإسكندرية والاتحاد الأوروبي.

وخلال اللقاء، رحب المهندس أيمن عطية بالسيد نيكولاس زايمس والوفد المرافق له مؤكدًا حرص المحافظة على توسيع آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، لاسيما في مجالات الاستثمار، والتنمية المستدامة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات تطوير البنية التحتية والتحول الأخضر.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوفد عن سعادته بزيارة الإسكندرية، مشيدًا بما تتمتع به من مقومات اقتصادية واستثمارية واعدة، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي الذي يعزز مكانتها كبوابة رئيسية للتجارة في منطقة البحر المتوسط، مؤكدًا اهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود التنمية بالمحافظة وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص.

كما تناول اللقاء استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات تنموية جديدة، خاصة في مجالات النقل، والطاقة المتجددة، وإدارة المخلفات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين الجانبين، إلى جانب دراسة تنظيم لقاءات وورش عمل مشتركة خلال الفترة المقبلة، لبحث آليات تفعيل التعاون وتحويل المقترحات إلى مشروعات ملموسة تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين ودعم الاقتصاد المحلي.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة أميرة يسن نائب المحافظ، الأستاذ محمد صلاح سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية ، وعدد من السادة الملحقين التجاريين ببعض سفارات دول الاتحاد الأوروبي ، والأستاذ علاء عز مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.