8 مباريات في بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة «سيدات»

تقام اليوم ٨ مباريات في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» التي يستضيفها الأهلي حتى يوم ٢٤ أبريل الجاري، ويلتقي البنك التجاري الكيني مع الأنابيب الكيني، والأهلي مع قرطاج التونسي في الدور نصف النهائي للبطولة، فيما تقام ست مباريات أخري لترتيب المراكز. المباريات تقام على النحو التالي:

• مايو كاني الكاميروني X مديرية التحقيقات الجنائية الكيني .. صالة الأمير عبد الله الفيصل – الساعة 12 ظهرًا.

• مصنع الكحول الآثيوبي X جيندر لايت البوروندي .. صالة الشهداء – الساعة الواحدة ظهرًا.

• ليتو الكاميروني X كاليبي الغاني .. صالة الأمير عبد الله الفيصل .. الساعة 2 ظهرًا.

• كمبالا الاوغندي X ديكارت الإيفواري .. صالة الشهداء – الساعة 3 عصرًا .

• البنك التجاري الكيني X الأنابيب الكيني .. صالة الأمير عبد الله الفيصل – الساعة 4 عصرًا.

• الجمارك النيجيري X ارسو السيشيلي .. صالة الشهداء – الساعة 5 مساءً.

•سوكوسيم السنغالي X ڤايبرز النيجيري .. صالة الشهداء – الساعة 7 مساءً.

• الأهلي X قرطاج التونسي .. صالة الأمير عبد الله الفيصل .. الساعة 7 مساءً.