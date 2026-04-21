الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أشياء نفعلها يوميًا وتضعف المناعة تدريجيًا دون أن نشعر

أسماء عبد الحفيظ

في ظل الضغوط اليومية وسرعة نمط الحياة، قد نمارس عادات تبدو بسيطة وطبيعية، لكنها مع الوقت تؤثر بشكل مباشر على قوة الجهاز المناعي وتقلل قدرته على مقاومة الأمراض.

عادات يومية خطر على الصحة 

 خبراء الصحة يؤكدون أن المناعة لا تنهار فجأة، لكنها تضعف تدريجيًا نتيجة تراكم سلوكيات يومية خاطئة، بحسب نشره موقع هيلثي.

أولًا: قلة النوم واضطراب الساعة البيولوجية

النوم غير الكافي أو المتقطع من أكثر العوامل التي تضعف المناعة. أثناء النوم العميق، ينتج الجسم بروتينات مهمة لمكافحة الالتهابات. ومع السهر المستمر، يقل هذا الإنتاج، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى والأمراض.

ثانيًا: التوتر المستمر والضغط النفسي

الضغوط النفسية اليومية ترفع هرمون “الكورتيزول”، وهو هرمون عند ارتفاعه لفترات طويلة يثبط كفاءة الجهاز المناعي. لذلك، الأشخاص الذين يعيشون تحت ضغط دائم يكونون أكثر عرضة لنزلات البرد والالتهابات المتكررة.

ثالثًا: سوء التغذية والإفراط في السكريات

تناول الأطعمة المصنعة والسكريات بكثرة يؤثر سلبًا على خلايا المناعة. الدراسات تشير إلى أن زيادة السكر في الدم قد تقلل من قدرة كرات الدم البيضاء على محاربة البكتيريا والفيروسات.

رابعًا: قلة شرب المياه

الماء عنصر أساسي في جميع وظائف الجسم، بما في ذلك الجهاز المناعي. الجفاف حتى لو كان بسيطًا يؤثر على تدفق الدم ويقلل من كفاءة التخلص من السموم.

خامسًا: قلة الحركة والجلوس لفترات طويلة

نمط الحياة الخامل يقلل من نشاط الدورة الدموية، مما يضعف وصول خلايا المناعة إلى أماكن العدوى في الجسم. الحركة اليومية البسيطة تساعد على تنشيط الجهاز المناعي بشكل كبير.

سادسًا: الإفراط في استخدام المضادات الحيوية

استخدام المضادات الحيوية دون إشراف طبي يؤدي إلى قتل البكتيريا النافعة في الجسم، والتي تلعب دورًا مهمًا في دعم المناعة وحماية الجهاز الهضمي.

سابعًا: قلة التعرض للشمس

فيتامين “د” الذي يحصل عليه الجسم من أشعة الشمس يلعب دورًا مهمًا في تقوية المناعة. نقصه يرتبط بزيادة فرص الإصابة بالعدوى والأمراض المزمنة.

