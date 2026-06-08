مدبولي: لدينا ثقة كبيرة في خطط نيسان ونتطلع لمزيد من التعاون مستقبلاً

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لديها ثقة كبيرة في خطط "نيسان" كشركة رائدة في قطاع صناعة السيارات، متطلعا للمزيد من التعاون مع الشركة مستقبلاً.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مسئولي شركة نيسان العالمية، وذلك بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، والسفير فوميو إيواي سفير اليابان لدى مصر، و ماسيميليانو (ماكس) ميسينا رئيس مجلس إدارة منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا بشركة نيسان العالمية، والمهندس محمد عبد الصمد العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، وعددٍ من مسئولي شركة نيسان العالمية ونيسان مصر،على هامش احتفالية إنتاج أول سيارة نيسان ماجنيت في أفريقيا داخل مصنع نيسان مصر بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعرب مدبولي عن سعادته بلقائه اليوم مع مسئولي شركة نيسان العالمية، مشيراً إلى أنه سبق أن التقى بمسئولي الشركة أكثر من مرة.

واعتبر رئيس الوزراء أن إطلاق السيارة نيسان ماجنيت اليوم يمثل خبراً مهماً، يدعو للتفاؤل، ويؤكد التزام "نيسان" بتعزيز الاستثمار في مصر، مضيفاً: "سعيد بإنجازكم خط الانتاج الجديد في وقت قياسي.. واتطلع إلى رؤية أول سيارة كهربائية من نيسان في مصر".

من جانبه، رحب المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، برئيس الوزراء ومرافقيه، في احتفالية الشركة لإنتاج أول سيارة نيسان ماجنيت في مصنع الشركة في مصر .. مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة للغاية في مسيرة شركة "نيسان مصر"، وتؤكد التزام الشركة بخططها نحو التوسع في استثماراتها في السوق المصرية.

وأوضح العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، أنه تم بدء تجهيز وتركيب خط الإنتاج الجديد في الربع الأول من عام 2025، لتبدأ تجارب الإنتاج في الربع الأول من العام الحالي 2026، مؤكداً أن سيارة نيسان ماجنيت سيتم طرحها بأسعار مناسبة، بما يعزز من أهداف الشراكة القوية بين شركة نيسان والحكومة المصرية في تلبية احتياجات السوق المحلية، مشيرا إلى أن الشركة تتطلع مستقبلاً للتصدير إلى شمال أفريقيا ومناطق كثيرة حول العالم.

من جانبه، أشار ماسيميليانو (ماكس) ميسينا، رئيس مجلس إدارة منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا بشركة نيسان العالمية، إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة المصرية لصناعة السيارات، من خلال الحوافز التي توفرها استراتيجية الدولة المصرية الوطنية لتنمية صناعة السيارات؛ التي تهدف لتعزيز مكانة مصر في هذا القطاع.

وعرض ميسينا، خطة شركة نيسان للتوسع عالمياً، مؤكداً أن لدى الشركة اهتماما خاصا بالسوق المصرية، في ظل المزايا والفرص الواعدة التي تتحقق فيها، مشيراً إلى أن مصر سوق مهمة للغاية ضمن استراتيجية الشركة للإقليم، وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي كمركز للتصنيع والتصدير، حيث تتطلع الشركة للعمل وتعزيز استثماراتها في مصر خلال السنوات المقبلة، كما تستهدف التصدير للسوق الأفريقية عبر بوابة مصر.