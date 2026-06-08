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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمهات مصر: شكاوى من صعوبة علوم الإعدادية بالجيزة اليوم

امتحانات الشهادة الإعدادية
امتحانات الشهادة الإعدادية
ياسمين بدوي

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أنها واصلت اليوم متابعة ورصد ردود الأفعال حول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، في بيان لها ، أن ردود الأفعال حول امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة القاهرة جاء سهلاً وفي مستوى الطالب المتوسط في معظم اسئلته ، بينما أفادت ردود اللأفعال أن الجزء الخاص بالقطعة تضمن بعض النقاط الصعبة وطويلة.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم : أنه طبقا لردود الأفعال المرصودة ، جاء امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية 2026 في محافظة الجيزة صعبا وأغلب أسئلته تحتاج لوقت وتفكير، ونفس الأمر مع طلاب الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الإسكندرية في امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتي أكد الطلاب أنه جاء فوق مستوي الطالب المتوسط في أجزاء وأخري للطالب المتوسط.

واستكملت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم بيانها قائلة : ردود الإفعال أفادت بأن امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية 2026 في محافظة البحيرة جاء سهلا وفي مستوي الطالب المتوسط، ونفس الأمر في امتحان الدراسات  الاجتماعية لطلاب محافظة الغربيةالذي أكد الطلاب أنه جاء في مستوي الطالب المتوسط، بينما تباينت الآراء حول مستوي امتحان العلوم لطلاب محافظة المنوفية، وكذلك في امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب محافظة الشرقية.

وفي نهاية بيانها ، أكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، على أولياء الأمور بضرورة تشجيع أبنائهم علي التركيز في الامتحانات القادمة، وتهيئة المناخ المناسب داخل الأسرة لهم، حتي يستطيع الطلاب مراجعة باقي الامتحانات بكل هدوء وتركيز.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن صدور تعليمات مشددة ، بضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على :

  • تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالشكل اللائق، والاهتمام الكامل بالنظافة العامة، مراعاة المقاعد للمرحلة السنية  
  • توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
  •  العمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2026.
  • تطبيق الانضباط الكامل داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ومنع الغش 
  •  حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين
  • منع التصوير داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 منعًا لتشتيت الطلاب، مع ضرورة العمل بمنتهى الدقة والمسئولية وعدم السماح بحدوث أي أخطاء.
  •  حسن اختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والعاملين بأعمال الامتحانات من أصحاب الكفاءة والخبرة ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة لذلك.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تواصل متابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية، لضمان انتظام العملية الامتحانية وخروجها بالشكل اللائق بمحافظة القاهرة.

ومن جانبه .. أشاد سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة بمستوى الأداء الذي قدمه جميع المشاركين في أعمال امتحانات الإعدادية من الإلتزام بالتعليمات والتفاني في توفير الأجواء الملائمة للطلاب ليؤدوا امتحاناتهم بشكل مريح .

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن جميع لجان سير امتحانات الإعدادية ، ومراكز توزيع الأسئلة وقيادات العملية الامتحانية وكافة العاملين المشاركين في أعمال امتحانات الإعدادية ملتزمون بتعليمات وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبداللطيف ، وتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة. 

وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، إلى أن انطلاقة امتحانات الإعدادية بالجيزة جاءت على المستوى المطلوب من الانضباط والالتزام وتحقيق الهدوء الكامل داخل لجان سير الامتحانات   

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