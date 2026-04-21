ملامح خطة الدولة للتعامل مع التصعيد الإقليمي المتواصل.. تفاصيل

أفادت فرح الخولي، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء استعرض، خلال كلمته أمام مجلس النواب المصري، ملامح خطة الدولة للتعامل مع التصعيد الإقليمي المتواصل، في ضوء ما يشهده العالم من توترات متزايدة.

وأوضحت الخولي خلال رسالة على الهواء، أن الخطة ترتكز على محورين رئيسيين، أولهما دعم الدول العربية في مواجهة تداعيات التصعيد، وثانيهما الدفع نحو المسارات السياسية والدبلوماسية لاحتواء الأزمة والحد من تفاقمها، بما يعكس الدور المحوري لمصر على الساحة الدولية.

وأضافت أن الحكومة اتخذت إجراءات اقتصادية لمواجهة التداعيات، شملت تعديل أسعار الوقود، وزيادة الأجور بنسبة 21%، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة، في ظل تأثر قطاعات حيوية مثل سلاسل الإمداد والنقل والسياحة، وارتفاع معدلات التضخم.