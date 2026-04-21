تذاكر الطيران تحت المجهر.. البرلمان يناقش الأسعار والتأخيرات.. ووزير الطيران يتعهد بعودة بلا تكلفة

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اجتماعا اليوم، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات قطاع الطيران المدني، وبينها أسعار تذاكر الطيران للعودة من الخليج بسبب الظروف الجيوسياسية.

كما ناقشت اللجنة أيضا إشكالية تأخر إقلاع الرحلات الجوية في مطار الأقصر، وكذلك تأخر التحول الرقمي فيما يتعلق بملف التصاريح، فضلا عن تناول قضية مد إجازات العاملين بدون مرتب، وضوابط الإجازات بوزارة الطيران المدني.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن هناك التزاما تعاقديا بين مصر للطيران والمسافرين، قائلا: أي مسافر حاجز ذهاب وعودة، الشركة ملزمة بعودته بدون أي تكاليف إضافية.

وفيما يتعلق بأسعار التذاكر عن العودة وما يثار بشأن الزيادة، قال وزير الطيران: "الراكب يتحمل جزءا من إقلاع الطائرة في الذهاب بدون ركاب، فضلا عن تكلفة تغيير مسار الرحلات، بسبب ظروف الحرب".

وحول رحلات الإمارات، أوضح الوزير، أنه بالمقارنة مع الشركات الإماراتية فإن أسعار مصر للطيران أقل.

وأكد الوزير، أن تصنيف مصر للطيران وصل إلى 68 حاليا، قائلا: وصلنا لأعلى تصنيف منذ إنشاء مصر للطيران، متابعا: حين توليت المسؤولية كانت الشركة في تصنيف 88، موضحا أن من بين أسباب تراجع التصنيف مرتبط بعدم تقديم الخمور.

وتناول وزير الطيران، إشكالية زيادة أسعار التذاكر الخاصة بالرحلات الداخلية، قائلا: الموضوع عرض وطلب، مؤكدا أن هناك إتاحة للشركات الخاصة للعمل في الرحلات الداخلية، إلا أنه لا يوجد إقبال من الشركات، بينما تفضل هذه الشركات، الرحلات الدولية لأن أسعارها أعلى من الداخلية.

وفيما يتعلق بخسائر مصر للطيران، أعلن وزير الطيران، أنه خلال 4 سنوات سيتم تصفير الخسائر بشكل نهائي، في ظل الجهود التي تتم حاليا لرفع تصنيف مصر في قطاع الطيران المدني.

وأكد وزير الطيران المدني، أن ما يتعلق بمد قرارات الإجازة مرتبط بالقانون وجهاز التنظيم والإدارة، موضحا أن مرتبات مصر للطيران كبيرة حسب الخبرات والأقدمية.

وفي هذا الصدد أوصت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بنظرة في أسعار الطيران الداخلي، خصوصا في المرحلة الراهنة التي تشهد تراجعا في الإقبال من السياحة الخارجية، لتشجيع المصريين على استخدام الرحلات الداخلية لمصر للطيران، مع تشجيع الطيران منخفض التكاليف.

كما أوصت النائبة سحر طلعت مصطفى، بضرورة تقديم جدول زمني لحل أزمة مطار الأقصر، لاسيما وأنه واجهة سياحية مهمة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تعويض الركاب في حال التأخر أكثر من 6 ساعات سواء بتقديم أو الإقامة، وكذلك العمل على تحسين الخدمات الأرضية.

وأوصت بضرورة تدريب العمالة داخل المطارات، التي تتعامل بشكل مباشر مع السائحين، لاسيما وأنهم يمثلون صورة مصر.

كما طالبت بأهمية إزالة أي عقبات أمام شركة إير كايرو، لاسيما وأن لها أسطولا كبيرا، وتستطيع الوصول إلى وجهات لا تصل إليها مصر للطيران، كما أن لها دورا في تنشيط السياحة الداخلية.