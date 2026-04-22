فصل التيار الكهربائي عن منطقة حريق مصنع الأثاث بدمياط لحين انتهاء أعمال التبريد

أكد مصدر طبي بمديرية الصحة بدمياط، بأنه لا توجد أى حالات إصابة جراء الحريق الذي شبّ داخل مصنع الأثاث بشطا .

وعلى صعيد آخر ، تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة التى بها الحريق لحين الانتهاء من أعمال التبريد بعد إخماد النيران.

كان قد شب حريق هائل في أحد مصانع الاثاث بمنطقة شطا التابعة لمركز دمياط، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتلقي اللواء هشام رشاد مدير أمن دمياط ، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد مصانع الأثاث واشتعال النيران داخل المصنع بالكامل.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف وسيارات إطفاء لإخماد النيران وتجري الآن أعمال إخماد النيران من قبل رجال الحماية المدنية.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق بسبب ماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران داخل المصنع.

وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.