لجنة شئون الأحزاب تعتمد فوز السيد البدوي برئاسة الوفد.. مستند

قررت لجنة الأحزاب السياسية بجلستها المنعقدة أمس، اعتماد فوز السيد البدوى محمد شحاتة وشهرته السيد البدوى بمنصب رئيس حزب الوفد المصرى.

وكان الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد، أصدر قرارًا حمل رقم (٨٠) لسنة ٢٠٢٦، بتأسيس “اتحاد رجال الأعمال الوفديين”، حيث يتشكل الاتحاد من أصحاب ورواد الأعمال بالحزب.

وأشار رئيس الوفد في المادة الأولى من القرار الصادر بتاريخ اليوم ٢٠ أبريل ٢٠٢٦، إلى تأسيس "اتحاد رجال الأعمال الوفديين" الذي يتألف من أصحاب ورواد الأعمال بغرض تكوين تكتل من رجال الأعمال والاقتصاديين بالحزب يكون بمثابة الذراع الاقتصادية العملية للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني ورصد المشاكل التي يواجهها مناخ الأعمال في مصر والعمل على إيجاد وطرح الحلول المناسبة لها.

وكلف الدكتور السيد البدوى شحاته فى المادة الثانية من القرار، المستشار بهجت الحسامي عضو مجلس امناء بيت الخبرة الوفدي بالإشراف على تأسيس وتشكيل "اتحاد رجال الأعمال الوفديين"، واختيار كوادره وإعداد اللائحة الداخلية له.