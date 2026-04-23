شادي جودة يكشف أفضل تشكيل للزمالك لمواجهة بيراميدز

كشف شادي جودة المحلل الرياضي، عن أفضل تشكيل لنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

وأضاف جودة، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن معتمد جمال المدير الفني للفريق سيتعمد على التشكيل الذي خاض به مباراة شباب بلوزداد، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وأشار جودة، إلى أن هناك تغيير سيكون في تشكيل الزمالك هو الدفع بمحمد إبراهيم بدلاً من عمر جابر الذي تعرض للإصابة في مباراة شباب بلوزداد.

واختار جودة أفضل تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز كالتالي:

مهديسليمان في حراسة المرمي.

خط الدفاع: محمد إسماعيل، محمد إبراهيم، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، بيزيرا.

خط الهجوم: بنتايك، ناصر منسي، عديالدباغ.



