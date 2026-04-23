طلب من سائح أجرة بالدولار.. القبض على سائق بتطبيق نقل شهير

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر أحد السائحين من سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى، وذلك لطلبه أجرة أعلى من المقررة حال توصيله إلى مطار القاهرة.

بالفحص، تبين أن الأجهزة الأمنية لم تتلق أية بلاغات فى هذا الشأن، وأن الواقعة قديمة تعود لشهر فبراير عام 2025، وأمكن تحديد وضبط سائق السيارة الظاهر بمقطع الفيديو، مقيم بمحافظة الفيوم.

بمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، كما تبين أن السيارة المشار إليها قام مالكها ببيعها خلال شهر أكتوبر عام 2025.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





