المؤبد لطالب قتل شخصا وأصاب آخر بسبب خلاف على قطعة أرض بساحل سليم

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة طالب بالسجن المؤبد، لقيامه بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم، بقتل شخص وإصابة آخر، إثر خلافات على قطعة أرض بقرية العفادرة التابعة لمركز ساحل سليم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجح عبد الحميد محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وئام سامي نجيب، الرئيس بالمحكمة، ومصطفى رشاد طرة، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عليان جامع وأحمد سعد.

تعود وقائع القضية رقم 839 لسنة 2024 جنايات ساحل سليم، إلى تلقي مركز شرطة ساحل سليم بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية العفادرة، أسفرت عن وجود جثة ومصاب.

وبالانتقال والفحص، تبين مقتل "فريد. ش. ع" وإصابة شقيقه "سيد"، حيث كشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "محمد. إ. أ" (23 عامًا) وآخرين سبق الحكم عليهم.



وأوضحت التحريات أن خلافات نشبت بين المتهمين والمجني عليهما بسبب قطعة أرض زراعية، ما دفع المتهمين إلى إعداد أسلحة نارية والتربص بهما، وفور رؤيتهما أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية، ما أسفر عن مقتل المجني عليه الأول، وإصابة شقيقه إصابة بالغة أدت إلى بتر كامل للطرف السفلي الأيسر.