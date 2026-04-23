حزب "إرادة جيل" يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء: صفحة مضيئة في التاريخ

تقدم إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب "إرادة جيل"، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى حماة الوطن من رجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري الأصيل، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 44 لتحرير سيناء واستعادة أرض الفيروز كاملة إلى حضن الوطن.

عقيدة النصر والكرامة

أكد "ضيف" أن ذكرى تحرير سيناء ستظل برهاناً ساطعاً على صلابة الإرادة المصرية، لافتاً إلى أن ما حققه أبطال القوات المسلحة في ميادين القتال، وما أنجزه الدبلوماسي المصري على طاولات التفاوض، يمثل نموذجاً فريداً في استرداد الحقوق والحفاظ على السيادة الوطنية.

ووجه نائب رئيس حزب إرادة جيل تحية إجلال لأرواح الشهداء الأبرار، مؤكداً أن دماءهم الطاهرة هي التي عبدت الطريق أمام الدولة المصرية لتبدأ معركة البناء، مشيراً إلى أن مصر لا تنسى أبداً من ضحوا من أجل كرامتها.

العبور الجديد نحو التنمية

وأوضح إبراهيم ضيف أن الدولة المصرية تشهد حالياً "عبوراً جديداً" يتمثل في التنمية الشاملة وغير المسبوقة التي تشهدها سيناء، من خلال ربطها بمحافظات القناة وتوطين الاستثمارات، مما يقطع الطريق أمام الأطماع والمخططات التي تستهدف أمن مصر القومي.

وقال: "إن احتفالنا اليوم بذكرى تحرير سيناء هو احتفاء بقوة الدولة المصرية وتماسك جبهتها الداخلية؛ فسيناء كانت وستظل في قلب كل مصري، وحصناً منيعاً لا يقبل القسمة أو التنازل."

وفي ختام تصريحه، شدد نائب رئيس حزب "إرادة جيل" على أن الحزب يدعم وبقوة كافة خطوات القيادة السياسية في الحفاظ على مقدرات الوطن، مؤكداً أن الاصطفاف الشعبي خلف مؤسسات الدولة هو الضمانة الحقيقية لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار في الجمهورية الجديدة.