موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والقناة الناقلة



يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين فريق ليفربول ونظيره كريستال بالاس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026.

وتقام المباراة على ملعب “أنفيلد”، معقل الريدز، في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظهم في المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

موقف ليفربول وكريستال بالاس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي



يدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، ما يجعله في حاجة ماسة إلى الفوز من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. في المقابل، يتواجد كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر.

طموحات ليفربول تحت قيادة آرني سلوت

يسعى ليفربول بقيادة مدربه آرني سلوت إلى مواصلة النتائج الجيدة في الفترة الأخيرة، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم واشتداد المنافسة على المراكز الأربعة الأولى. ويعول الفريق على عاملي الأرض والجمهور في ملعب “أنفيلد”، بالإضافة إلى قوة خطه الهجومي، لحسم المباراة لصالحه وحصد ثلاث نقاط ثمينة.

موعد المباراة والقناة الناقلة



تنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية. ومن المقرر أن تُنقل المواجهة عبر قناة “beIN SPORTS 3”، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



