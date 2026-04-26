كريمة عوض: إسرائيل تسعى لإطالة أمد الحرب في لبنان وتحويله إلى صراع داخلي

قالت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن الملف اللبناني يشهد تطورات متسارعة خلال الفترة الأخيرة؛ في ظل مؤشرات على أن السيناريو الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه، يتمثل في “إطالة أمد الحرب داخل لبنان”، بل و"فتح الباب أمام احتمالات تحولها إلى حرب أهلية واقتتال داخلي لبناني لبناني".

وأوضحت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المشهد الحالي يتضمن نقطتين أساسيتين قبل قراءة دلالات التحركات الجارية في هذا الملف، مؤكدة أن النقطة الأولى تتمثل في الإعلان عن تحديد يوم 11 مايو موعدًا لعقد قمة وُصفت بالتاريخية بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن، في خطوة تعد الأولى من نوعها لعقد لقاء مباشر بين الجانبين بعد عقود من الصراع.

وأضافت كريمة عوض: "وقد تزامن ذلك مع إعادة التذكير بمواقف سابقة، من بينها تحذيرات مصرية من خطورة تقديم تنازلات قد لا تقود إلى نتائج إيجابية، إلى جانب تصريحات لحزب الله دعا فيها إلى الانسحاب الفوري من هذه المفاوضات محذرًا من احتمالات اندلاع حرب أهلية".

وشددت كريمة عوض على أن النقطة الثانية تشير إلى ضغوط تمارسها الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو على الولايات المتحدة؛ من أجل الضغط على الرئيس اللبناني لدفع الجيش اللبناني إلى الدخول في مواجهات عسكرية مع حزب الله في مناطق خارج نطاق السيطرة الإسرائيلية جنوب لبنان، بما في ذلك مناطق تقع خارج الخط الفاصل.

وتابعت: "وفق هذه المعطيات، فإن الدفع نحو مواجهة داخلية مباشرة بين الجيش اللبناني وعناصر حزب الله في مناطق متعددة؛ قد يفتح الباب أمام اقتتال داخلي واسع داخل لبنان.