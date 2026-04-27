بيسان إسماعيل وفؤاد جنيد يجددان تعاونهما بديو رومانسي أنت النور

تستمر الفنانة بيسان إسماعيل في تعزيز حضورها الفني من خلال مشروع غنائي جديد يجمعها مجدداً بالملحن والمنتج فؤاد جنيد، بعد النجاح الكبير الذي حققاه سوياً في أغنية “خطية”، والتي لاقت انتشاراً واسعاً وشكّلت نقطة تحول بارزة في مسيرتهما المشتركة.



وفي تصريحات لبرنامج ET بالعربي، عبّرت بيسان بطريقتها العفوية عن حماسها للعمل الجديد، قائلة إن الجمهور على موعد مع “إدمان جديد”، في إشارة إلى قوة الأغنية المرتقبة وتأثيرها المتوقع. وأوضحت أن الديو الجديد لا يُعد استكمالاً مباشراً لأغنية “خطية”، بل يقدم تجربة مختلفة تحمل طابعاً خاصاً، مع الحفاظ على الأجواء التي أحبها الجمهور سابقاً.

من جانبه، كشف فؤاد جنيد أن فكرة التعاون الثاني لم تكن وليدة اللحظة، بل بدأت منذ فترة العمل على “خطية”، حيث شعر الطرفان بوجود انسجام فني يدفعهما لتكرار التجربة. وأكد أن العمل الجديد يحمل اختلافاً واضحاً في الشكل الموسيقي، لكنه يحافظ على الروح المشتركة التي ميزت تعاونهما الأول.



وبيّنت بيسان أن الأغنية الجديدة تحمل عنوان “أنت النور”، وتدور في إطار رومانسي مؤثر، مشيرة إلى أن لحنها وكلماتها يميلان إلى الإحساس العاطفي العميق الذي يصل بسرعة إلى المستمع. كما أعربت عن ثقتها الكبيرة بالعمل، معتبرة أنه يتفوق من وجهة نظرها الشخصية على أغنيتهما السابقة.



العمل الجديد تم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو من كلمات أمجد جمعة، بينما تولى فؤاد جنيد مهمة التلحين والتوزيع. وقد عبّر جنيد عن حماسه الكبير لهذا المشروع، مؤكداً أنه يتضمن فكرة مبتكرة سواء على مستوى الكلمات أو الفيديو كليب، ويُعد تجربة مختلفة كلياً عما قدّماه من قبل.



وفي سياق الترويج للعمل، شاركت بيسان متابعيها عبر حسابها على إنستقرام لقطات من كواليس التصوير، بالإضافة إلى فيديو يظهر تحضيراتها لإطلالتها، مرفقاً بعبارة “Stay Tuned”، ما زاد من ترقب الجمهور لإصدار الأغنية.



يُذكر أن هذا التعاون يأتي في إطار سعي بيسان إسماعيل لتقديم أعمال متجددة تحافظ من خلالها على تفاعل جمهورها، وتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز الأسماء الشابة في الساحة الفنية.