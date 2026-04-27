قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من سيناء إلى القاهرة.. الأمطار والرياح تجتاح المحافظات بنسبة حدوث 20%
جيش الاحتلال: انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل بعد تسلل طائرة معادية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
ننشر تفاصيل تدريس "الثقافة المالية" لطلاب مرحلة التعليم الثانوي
عراقجي: 40 يومًا من الصمود تعزز موقف إيران.. وموسكو وإسلام آباد محطتان لرسم ملامح التفاوض
سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين
ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27– 4– 2026 والقنوات الناقلة
أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
حقيقة الثعبان الأقرع في عذاب القبر.. على جمعة يوضح
ما الحكمة الإلهية من تجلي الله على جبل الطور دون غيره؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ذكرى ميلاد صلاح ذو الفقار.. أنيق الشاشة المصرية الذي جمع بين الكاريزما والموهبة

أوركيد سامي

يوافق اليوم، 27 أبريل، ذكرى ميلاد الفنان صلاح ذو الفقار (1926 – 1993)، أحد أبرز نجوم السينما المصرية في عصرها الذهبي، وصاحب المسيرة الفنية التي امتدت لعقود وترك خلالها بصمة لا تُنسى في تاريخ الفن العربي.
وُلد صلاح ذو الفقار في محافظة المنوفية، وتخرج في كلية الشرطة قبل أن يبدأ رحلته مع الفن، حيث استطاع أن يفرض حضوره سريعاً على الشاشة بفضل ملامحه الهادئة وأدائه المتزن وقدرته على التنقل بين الأدوار المختلفة بسلاسة لافتة. وقد جمع في شخصيته بين الانضباط العسكري الذي اكتسبه من عمله السابق، والحس الإنساني الذي برز في أعماله الفنية.


قدّم ذو الفقار خلال مسيرته مجموعة من أهم الأفلام في السينما المصرية، من بينها “مراتي مدير عام” و“الرجل الثاني” و“أغلى من حياتي” و“موعد مع السعادة”، إلى جانب أعمال أخرى رسخت مكانته كأحد أهم نجوم جيله. كما تعاون مع نخبة من كبار المخرجين والنجوم، ما جعله جزءاً أساسياً من تطور السينما المصرية في فترة الستينيات والسبعينيات.
ولم يقتصر حضوره على السينما فقط، بل امتد إلى المسرح والتلفزيون، حيث أظهر قدرة واضحة على التنوع في الأداء وتقديم شخصيات مختلفة بين الكوميديا والدراما والرومانسية، مما عزز من شعبيته لدى الجمهور العربي.


ويُعد صلاح ذو الفقار حتى اليوم رمزاً للفنان الشامل الذي جمع بين الأناقة والموهبة والالتزام الفني، فيما تظل أعماله حاضرة في ذاكرة المشاهد العربي، تُعرض وتُشاهد عبر الأجيال دون أن تفقد بريقها.
وفي ذكرى ميلاده، يستعيد الجمهور مسيرة فنان استثنائي استطاع أن يترك إرثاً فنياً خالداً، ليبقى اسمه واحداً من علامات السينما المصرية التي لا تُنسى.

صلاح ذو الفقار اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال

72 ساعة راحة متواصلة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

ارشيفية

فتاة تستقطب الشباب و3 منظمين و23مشاركا.. تفاصيل الحفل الفاضح بفيلا أكتوبر

موعد صرف معاشات مايو

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة بشأن الزيادة السنوية

ارشيفية

تأجير بعلم الملاك.. مفاجآت بشأن تنظيم الحفل الفــ.اضح في فيلا أكتوبر

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية تبدأ فجرا وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

ترشيحاتنا

الأهلي وبيراميدز

ليلة الحسم الكبرى.. صدام القمة يشعل الدوري واللقب على صفيح ساخن.. الزمالك للاقتراب بقوة من الدرع أمام إنبي .. والأهلي وبيراميدز فى تحد خاص

أرشيفية

إلغاء مفاوضات وتصعيد متبادل.. هل تدفع خلافات واشنطن وطهران المنطقة إلى حافة الانفجار؟

صورة السباح

ثوانٍ فاصلة بين الحياة والموت| القصة الكاملة لإنقاذ سباح جديد من الغرق في نادي الاتحاد.. والأهالي: أصدقاء بلال أنقذوه

فيديو

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

جندي أمريكي

جندي أمريكي يربح 400 ألف دولار من المراهنة على اعتقال مادورو.. فضيحة تهز الجيش الأمريكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد