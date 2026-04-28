فتح باب الحجز لتذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري
ننشر تفاصيل دعوى المطالبة بإنشاء المجلس القومي للرجل أمام المحكمة
يدرسها طلاب 2 ثانوي بدون نجاح ورسوب|5 معلومات عن مادة الثقافة المالية
تعديل تاريخي في الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل مونديال 2026.. نظام جديد لمحو البطاقات الصفراء
وزير التعليم : مادة الثقافة المالية سيتم تدريسها على منصة البرمجة
البرلمان يفتح ملف الأسرة المصرية.. «تضامن النواب» تناقش قضايا محورية اليوم
فتح محفظة بـ500 جنيه للتداول في البورصة للطلاب الناجحين في الثقافة المالية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026
برلماني: 97% من مخالفات البناء خارج منظومة التصالح بسبب «نموذج 10»
تفاصيل المقترح الإيراني الجديد للسلام.. وموقف ترامب منه
3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو
وزير التعليم: مادة الثقافة المالية “مافيهاش نجاح ورسوب” وسنفتح محافظ استثمارية للطلاب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الأسهم الآسيوية تتباين وسط ترقب قرار بنك الفيدرالي الأمريكي
تباينت أداءات أسواق الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وسط ترقب لمسار أسعار الفائدة من جانب مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي من المقرر أن يعلن قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

كانت بورصة وول ستريت قد أنهت جلسة أمس الاثنين على ارتفاع طفيف، حيث سجل مؤشرا S&P 500 وناسداك مستويات قياسية جديدة بدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا، فيما استقرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية دون تغيّر يُذكر.

وذكر موقع (إنفستنج) الامريكي أن بنك اليابان قرر الإبقاء على سعر الفائدة قصير الأجل عند مستوى 0.75%، وذلك بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.

وأكد البنك المركزي أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة تدريجياً وفقاً لتطورات الاقتصاد والتوترات في الشرق الأوسط، في إشارة إلى مسار تطبيع تدريجي للسياسة النقدية.

كما أشار إلى أن توقعات التضخم مرشحة لمواصلة الارتفاع بشكل معتدل، ما يعزز رهانات الأسواق على مزيد من التشديد النقدي خلال العام الجاري.

وعلى صعيد الأسواق، تراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.7% ليصل إلى 60,107.50 نقطة، بعد أن كان قد سجل مستوى قياسياً عند 60,903.95 نقطة في الجلسة السابقة، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8%.

في المقابل، خالف مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الاتجاه العام، مرتفعاً بأكثر من 1% ليسجل مستوى قياسياً جديداً عند 6,712.73 نقطة.

أما بقية الأسواق الإقليمية، فقد تعرضت لضغوط بفعل استمرار ارتفاع أسعار النفط، في ظل غياب تقدم ملموس في حل النزاع مع إيران، حيث أدت الاضطرابات في مضيق هرمز إلى إبقاء أسعار الخام قرب أعلى مستوياتها في عدة أسابيع، مما عزز المخاوف التضخمية وأضعف شهية المخاطرة.

كما تراجعت أسهم التكنولوجيا في آسيا، متأثرة بحالة الحذر العالمية قبيل صدور نتائج أعمال شركات أمريكية كبرى، إضافة إلى تزايد التدقيق في تقييمات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن شركة OpenAI أخفقت في تحقيق أهداف داخلية تتعلق بالإيرادات ونمو المستخدمين، قبيل طرح عام أولي محتمل، ما أثار تساؤلات بشأن قدرة القطاع على تحقيق عوائد في المدى القريب.

تراجع مؤشر شنجهاي المركب الصيني بنسبة 0.1%، فيما انخفض مؤشر هانج سنج في بورصة هونج كونج بنسبة 0.7%.

وفي أستراليا، هبط مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.5%، بينما ارتفع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.2%. كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.5%.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

البطيخ

قلبها أبيض.. الزراعة تكشف حقيقة تسمم البطيخ في الأسواق

زلزال

لم يشعر بها أحد| زلزال يضرب مدينة مصرية.. مسؤول بالبحوث الفلكية يكشف التفاصيل

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

أسعار الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. تراجع جماعي لجميع الأعيرة

سعر الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

بالصور

كيا تاسمان تواجه أسوأ انخفاض بمبيعات في تاريخها

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

صادم.. سيارة شيفروليه عمرها 56 عامًا تتفوق على تسلا سايبرتراك في السرعة

سباق تسلا وشيفروليه
سباق تسلا وشيفروليه
سباق تسلا وشيفروليه

مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى .. أطباء يحذرون

مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون
مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون
مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون

علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير .. تجاهلها كارثة

علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير.. تجاهلها كارثة
علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير.. تجاهلها كارثة
علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير.. تجاهلها كارثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد