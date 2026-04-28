الأسهم الآسيوية تتباين وسط ترقب قرار بنك الفيدرالي الأمريكي

تباينت أداءات أسواق الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وسط ترقب لمسار أسعار الفائدة من جانب مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي من المقرر أن يعلن قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

كانت بورصة وول ستريت قد أنهت جلسة أمس الاثنين على ارتفاع طفيف، حيث سجل مؤشرا S&P 500 وناسداك مستويات قياسية جديدة بدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا، فيما استقرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية دون تغيّر يُذكر.

وذكر موقع (إنفستنج) الامريكي أن بنك اليابان قرر الإبقاء على سعر الفائدة قصير الأجل عند مستوى 0.75%، وذلك بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.

وأكد البنك المركزي أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة تدريجياً وفقاً لتطورات الاقتصاد والتوترات في الشرق الأوسط، في إشارة إلى مسار تطبيع تدريجي للسياسة النقدية.

كما أشار إلى أن توقعات التضخم مرشحة لمواصلة الارتفاع بشكل معتدل، ما يعزز رهانات الأسواق على مزيد من التشديد النقدي خلال العام الجاري.

وعلى صعيد الأسواق، تراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.7% ليصل إلى 60,107.50 نقطة، بعد أن كان قد سجل مستوى قياسياً عند 60,903.95 نقطة في الجلسة السابقة، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8%.

في المقابل، خالف مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الاتجاه العام، مرتفعاً بأكثر من 1% ليسجل مستوى قياسياً جديداً عند 6,712.73 نقطة.

أما بقية الأسواق الإقليمية، فقد تعرضت لضغوط بفعل استمرار ارتفاع أسعار النفط، في ظل غياب تقدم ملموس في حل النزاع مع إيران، حيث أدت الاضطرابات في مضيق هرمز إلى إبقاء أسعار الخام قرب أعلى مستوياتها في عدة أسابيع، مما عزز المخاوف التضخمية وأضعف شهية المخاطرة.

كما تراجعت أسهم التكنولوجيا في آسيا، متأثرة بحالة الحذر العالمية قبيل صدور نتائج أعمال شركات أمريكية كبرى، إضافة إلى تزايد التدقيق في تقييمات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن شركة OpenAI أخفقت في تحقيق أهداف داخلية تتعلق بالإيرادات ونمو المستخدمين، قبيل طرح عام أولي محتمل، ما أثار تساؤلات بشأن قدرة القطاع على تحقيق عوائد في المدى القريب.

تراجع مؤشر شنجهاي المركب الصيني بنسبة 0.1%، فيما انخفض مؤشر هانج سنج في بورصة هونج كونج بنسبة 0.7%.

وفي أستراليا، هبط مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.5%، بينما ارتفع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.2%. كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.5%.