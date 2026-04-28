إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تبحثان سبل تعزيز التعاون

قام وفد من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي، اليوم الثلاثاء، بزيارة رسمية إلى مقر الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له الدكتور هادي بن علي اليامي المدير التنفيذي للهيئة.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون الإعلامي والحقوقي بين اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الاسلامي، وذلك في خطوة تعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الإعلامية والحقوقية.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة تناولت سبل تعزيز حضور قضايا حقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب تبادل الرؤى حول إعداد إطار استراتيجي للتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة؛ بما يواكب التطورات الإعلامية ويعزز من التأثير الإيجابي للمحتوى الحقوقي.

وتأتي هذه الزيارة في سياق تبادل الرؤى واستكشاف فرص التعاون، بما يسهم في تعزيز دور الإعلام في تناول القضايا الحقوقية بصورة مهنية ومتوازنة.

وضم وفد الاتحاد روان القطيشات مديرة العلاقات الخارجية، وعبدالله السلمي من إدارة العلاقات العامة.