مريض نفسيًا .. القبض على شخص ادعى ضرب فرد شرطة لأفراد أسرته

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام آخر بالتعدى على أحد أفراد أسرته بالجيزة ورفض الأجهزة الأمنية إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد)، وتبين أنه يعانى من إضطرابات نفسية ، وبسؤال (شقيقيه ، زوجته ، محامى الشاكى) أقروا بأن المذكور سبق إيداعه أحد المستشفيات للعلاج النفسى لعدم إتزانه، ونفوا صحة ما ورد بمقطع الفيديو.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخذ التعهد اللازم على أهليته بحسن رعايته.





