السكرتير العام لبني سويف يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح

ترأس كامل علي غطاس السكرتير العام الاجتماع الدوري لأعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وذلك في حضور مها أبوبكر رئيس اللجنة التنسيقية، داليا فيض المشرف على تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وباقي أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، ناقش السكرتير العام مستجدات سير العمل بالمنظومة، حيث تم استعراض تقارير المراكز التكنولوجية بكل مركز على حدة، وتضمنت معدلات الإنجاز في فحص الطلبات، ونسب البت، وموقف سداد الرسوم، فضلاً عن متابعة الإجراءات الخاصة بالمعاينات والملفات التي تم الانتهاء منه.

وفي نفس السياق ، تابع السكرتير العام سير العمل بالمراكز التكنولوجية في التيسير على المواطنين الراغبين في تقديم و استكمال ملفات التصالح، وذلك من خلال مركز السيطرة والشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة "أون لاين".