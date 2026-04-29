الإعـ.دام شنـ.قًا لأب وابنه متهمين بالاشتراك في قتـ.ل 8 أشخاص وإصـ.ابة 8 آخرين من أبناء عمومتهم بأسيوط

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة أب وابنه بالإعدام شنقًا لقيامهما وآخرين سبق الحكم عليهم بقتل 8 أشخاص وإصابة 8 آخرين من أبناء عمومتهم، في واقعة مأساوية شهدتها قرية خارفة التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، على خلفية خلافات حادة حول الميراث.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان، وراجي محمود أحمد، و أمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد عبدالعال.

وتعود وقائع القضية رقم 8076 لسنة 2013 جنايات مركز ديروط، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من أهالي قرية خارفة، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي «بيت الرضاونة» و«بيت السماعنة» من أبناء العمومة، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين مقتل 8 أشخاص هم: «جميل. ج . ر»، و«محمود. ج . ر»، و«عبدالمالك. ع . ر»، و«أحمد . ع . م»، و«مصطفى . م . ج»، و«محمود . ج . ج»، و«محمد . م . ر»، و«محمود . م . م»، بالإضافة إلى إصابة 8 آخرين وهم: «فضل. م . ر»، و«محمد . م .ج»، و«أحمد.م .أ»، و«محمد . أ. م»، و«أيمن. م .ل»، و«زينب . ف . ر»، و«زينب . ع . ع»، و«عزت . ي . ع»، بإصابات متفرقة نتيجة إطلاق الأعيرة النارية.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين «عبدالحميد . أ . ع» ، ونجله «محمد»، وآخرين سبق الحكم عليهم، حيث تبين أن جذور الخلاف تعود إلى نزاع على الميراث بين أبناء العائلة.

وأوضحت التحريات أنه قبل الواقعة بنحو عام ونصف، توفي أحد أفراد العائلة وترك ميراثًا ضخمًا يضم أكثر من 85 فدانًا زراعيًا ومنزلًا مكونًا من ثلاثة طوابق، حيث قام المتهمون بالاستيلاء عليه، وأقاموا في الطابقين الثاني والثالث من المنزل عنوة، بينما تم ترك الطابق الأول لأرملة المتوفى بعد تجريدها من باقي حقوقها في الميراث، ما تسبب في حالة احتقان وغضب بين أفراد العائلة.

وأضافت التحريات أنه قبل الواقعة بنحو 25 يومًا، توفيت إحدى السيدات من العائلة وتركت ميراثًا جديدًا عبارة عن 15 فدانًا ومنزلًا ملاصقًا للمنزل الأول، ويفصل بين المنزلين سور واحد وباب مشترك، ما زاد من حدة الخلافات بين الطرفين، حيث حاول كل طرف فرض سيطرته على الميراث الجديد.

وتطورت الخلافات بشكل كبير بين أبناء العمومة، لتتحول إلى خصومة ثأرية، انتهت بتوجه المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، حاملين أسلحة نارية، إلى مكان تواجد المجني عليهم، وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية تجاههم بشكل عشوائي، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 8 آخرين.