رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الطالبة الصينية Wang Feng فاطمة بحصد المركز الثاني في إبداعات الوافدين 2025

هنّأ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطالبة الصينية Wang Feng (فاطمة)، الدارسة بمعهد الدراسات الأفروآسيوي، لحصولها على المركز الثاني في مسابقة “إبداعات الوافدين.

أطلق العنان لإبداعك” لعام 2025 في مجالي القصة القصيرة والشعر، في إنجاز يعكس تميز الطلاب الوافدين بالجامعة.

الطالبة حاصلة على ليسانس آداب من جامعة نورثويست، ومسجلة لدرجة الماجستير في تخصص اللغة.

وجاءت المسابقة، التي نظمتها الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.. تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مجالات الشعر والقصة القصيرة والمقال، بمشاركة 23 طالبًا من جنسيات متعددة، بهدف دعم الإبداع وتعزيز الاندماج الثقافي.

وجاءت المشاركة تحت إشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على المعهد، وبمتابعة الدكتورة سحر حساني عميد المعهد، و الدكتور محمد عمارة وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور محمد الحماحمي منسق عام الوافدين بالجامعة، والدكتورة نعم محي الدين رئيس وحدة الوافدين بمكتب التعاون الدولي.

وعكست الأعمال مستوى متميزًا من التمكن اللغوي والتنوع الثقافي، فيما أكد الدكتور أيمن فريد رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، أن المسابقة تستهدف تنمية القدرات الأدبية للطلاب الوافدين وتشجيعهم على التعبير باللغة العربية، بما يعزز اندماجهم في المجتمع المصري، في إطار توجه الدولة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والثقافة.