لدعم الثروة الحيوانية.. فحص وعلاج 3551 حالة تناسلية بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، عن نجاحها في تقديم الرعاية التناسلية وفحص الحمل لـ 3551 حالة خلال شهر أبريل 2026.

وتأتي هذه الجهود تنفيذاً لخطة المديرية الرامية إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، وبناءً على تعليمات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

وشملت الأعمال المنفذة، تحت إشراف الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور علاء الدين الشاذلي مدير عام التناسليات بالهيئة، إجراء مسح تناسلي شامل وعلاج 2051 حيواناً من مسببات ضعف الخصوبة والعقم.

كما تم استخدام جهاز السونار لفحص الحمل لعدد 1075 حيواناً، لضمان المتابعة الدقيقة للحالة الإنتاجية لقطاع الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وفي سياق متصل، وتحت متابعة الدكتور إيهاب شكري وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، وإشراف الدكتور عارف حماده مدير إدارة الرعاية التناسلية، تم تقديم العلاج لـ 302 حالة من الأمراض الإنتاجية التي تشمل أمراض الضرع وحديثي الولادة. كما تعاملت الأطقم البيطرية مع 123 حالة من أمراض الولادة ومضاعفاتها، ليصل إجمالي الحالات المستفيدة من الخدمات الطبية إلى 3551 حالة بنهاية الشهر.