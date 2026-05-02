انطلاق الموسم الثالث لمسابقة مصر في عيون أبنائنا بالخارج.. تفاصيل

كشف محمد ناصف، رئيس المجلس القومي لثقافة الطفل، تفاصيل انطلاق الموسم الثالث لمسابقة مصر في عيون أبنائنا بالخارج، قائلا: إنها واحدة من المسابقات المهمة، فى عمل جسر بين أطفالنا بالخارج ووطنهم الام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هذه المسابقة مهمة فى فكرة تعميق الإنتماء عند الأولاد الذين يعيشون خارج مصر وكأنهم داخل مصر تماما.

وتابع: “سنطبع الأعمال فى مسابقة هذا العام فى كتاب يجمع كل الأعمال التي صدرت سواء فى القصة أو الشعر أو فى الرسومات، إضافة إلى أن الطفل يشرح أفكاره فى شئ موجود بالخارج وليس موجود فى مصر”.