معا على طريق النجاح.. يوم رياضي متكامل في جامعة القاهرة

نظّمت جامعة القاهرة يومًا رياضيًا متكاملًا تحت شعار "معًا على طريق النجاح"، بمشاركة واسعة من قيادات الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، إلى جانب أعضاء الجهاز الإداري وجموع غفيرة من الطلاب، في مشهد يعكس روح الانتماء والتكامل داخل المجتمع الجامعي.

وانطلقت فعاليات اليوم الرياضي من ملاعب الجامعة بمشاركة رئيس الجامعة والسادة النواب وعمداء الكليات ووكلائها، حيث بدأت بماراثون رياضي مميز، أعقبه برنامج متنوع من المسابقات شمل كرة القدم، وتنس الطاولة، والبادل، وكرة السلة، إلى جانب منافسات شد الحبل ومصارعة الذراعين، وسط أجواء من الحماس والتفاعل، وبمشاركة واسعة من أبناء الجامعة.

أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن تنظيم هذا اليوم يأتي في إطار حرص جامعة القاهرة على ترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة داخل المجتمع الجامعي، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على إتاحة الملاعب وتنظيم الأنشطة الرياضية بصورة منتظمة بما يشجع الطلاب على المشاركة واكتشاف مواهبهم وتنميتها، ويسهم في تعزيز روح الفريق والانتماء المؤسسي.

وأضاف أن الأنشطة الرياضية تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب المتكاملة، لما لها من دور في دعم الصحة البدنية والنفسية، وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي، مؤكدًا أن التميز الرياضي لا يقل أهمية عن التفوق الأكاديمي، وأن الجامعة مستمرة في دعم طلابها للمشاركة في مختلف المحافل المحلية والدولية.

وخلال الفعاليات، وجّه رئيس الجامعة رسالة إلى الطلاب بضرورة جعل ممارسة الرياضة جزءًا منتظمًا من نمط الحياة اليومية، لما تمثله من عنصر مهم في تحقيق التوازن والنجاح، فضلًا عن دورها في ترسيخ قيم التسامح والاحترام وروح المنافسة الإيجابية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب أن الإقبال الكبير والمشاركة الواسعة من مختلف منتسبي الجامعة يعكسان وعيًا متزايدًا بأهمية الرياضة في تعزيز التواصل الإيجابي وبناء جسور التعاون داخل المنظومة الجامعية، مؤكدًا استمرار دعم الأنشطة الطلابية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في تنمية مهارات الطلاب وصقل قدراتهم القيادية.

ويأتي هذا الحدث تأكيدًا على رؤية جامعة القاهرة في بناء بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والنشاط الرياضي، بما يعزز من جودة الحياة الجامعية، ويُرسّخ قيم العمل الجماعي والإبداع، ويؤكد أن النجاح لا يتحقق فقط داخل قاعات الدراسة، بل يُصنع أيضًا على أرض الملاعب.