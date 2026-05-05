ضبط وتعقيم 19 كلبًا ضالًا ضمن خطة القضاء على السعار بالغردقة

ضبطت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، 19 كلبًا ضالًا بعدد من مناطق مدينة الغردقة، تمهيدًا لتعقيمها وتحصينها، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لإعلان مصر خالية من مرض السعار بحلول عام 2030.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتورة رشا صلاح، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، وبالتنسيق مع إدارة التراخيص والتعامل مع الحيوانات الخطرة.

وشهدت الحملة، التي قادتها الدكتورة شيماء يوسف والدكتورة إيمانة عماد الدين، مشاركة فعالة من فريق عيادة "سوست" بالغردقة، إلى جانب عدد من المتطوعين، حيث تم تنفيذ لجنة مكبرة بمناطق الذهبية، ومدرسة رويال، وشارع الثلاثين.

وأسفرت الجهود عن اصطياد 19 كلبًا ضالًا، تم إخضاعها لعمليات التعقيم والتحصين ضد مرض السعار، قبل إعادة إطلاقها مرة أخرى في بيئتها، وفقًا للمعايير البيطرية المعتمدة.

وأكدت مديرية الطب البيطري استمرار الحملات الميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية والمتطوعين، للحد من انتشار الكلاب الضالة والسيطرة على الأمراض المشتركة، بما يحقق مستهدفات الدولة في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.