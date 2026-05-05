جامعة العاصمة تفتح الستار على مهرجان المسرح بمشاركة 15 كلية| فيديو

انطلقت فعاليات مهرجان الفنون المسرحية بجامعة العاصمة، بمشاركة طلاب 15 كلية، في أجواء فنية تعكس تنوع الإبداع داخل الحرم الجامعي، ضمن أنشطة الإدارة العامة لرعاية الطلاب (إدارة النشاط الفني والثقافي).

وقال د. أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، إن المهرجان يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم المواهب الشابة واكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الطلاب، مؤكدًا أن المسرح يمثل مساحة مهمة لصقل الشخصية وتنمية الوعي الثقافي.

وأضاف خلال صباح الخير يا مصر أن مشاركة هذا العدد من الكليات تعكس حجم الحراك الفني داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن العروض المقدمة يتم تقييمها من خلال لجنة تحكيم متخصصة من أعضاء هيئة التدريس وفق معايير فنية دقيقة.

وشهدت الفعاليات تقديم عروض مسرحية متنوعة، بدأت بعرض كلية الفنون الجميلة بعنوان "دائرة الطباشير القوقازية"، والذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من الحضور لما تميز به من أداء ورؤية إخراجية متميزة.

ويأتي تنظيم المهرجان تحت رعاية إدارة الجامعة، في إطار دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز دور الفنون في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الإبداعية، بما يخلق بيئة تنافسية إيجابية داخل الجامعة.